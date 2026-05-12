Il sindaco di Riva del Garda ha dichiarato che l’abitare rappresenta una delle problematiche principali per le amministrazioni comunali. La questione riguarda le difficoltà legate alla disponibilità di alloggi e alle esigenze delle comunità locali. La discussione si inserisce nel contesto dell’iniziativa Rebuild 2026, che affronta temi legati alla sostenibilità e allo sviluppo delle città. La dichiarazione è stata rilasciata durante un evento a margine di una conferenza dedicata all’urbanistica.

Riva del Garda, 12 mag. (Adnkronos) - “Il tema dell'abitare è una delle sfide più importanti anche per le amministrazioni locali. In una città come la nostra, con dinamiche complesse e delicati equilibri territoriali, il rischio è quello di perdere abitanti che hanno costruito la storia e il tessuto sociale della comunità”. Così il sindaco di Riva del Garda, Alessio Zanoni, intervenendo oggi alla dodicesima edizione di REbuild, l'evento dedicato all'innovazione sostenibile del mondo delle costruzioni in corso al Centro Congressi di Riva del Garda (Tn). Nel suo intervento, il primo cittadino ha sottolineato come il tema della casa non possa essere affrontato soltanto dal punto di vista edilizio o tecnologico.🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Rebuild 2026, Zanoni (sindaco Riva del Garda): "L'abitare è una sfida centrale per il futuro delle comunità"

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