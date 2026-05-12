Rebuild 2026 Anzelini Itea | Serve un nuovo modello di edilizia pubblica sostenibile e razionale

A Riva del Garda si discute di come progettare le case pubbliche del domani, puntando a un’edilizia più sostenibile e efficiente. Durante un evento, un rappresentante di un ente pubblico ha sottolineato l’importanza di adottare un nuovo modello che limiti il consumo di suolo e renda più razionale la costruzione di abitazioni destinate alla collettività. L’obiettivo è definire linee guida più responsabili per l’edilizia pubblica nei prossimi anni.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

Riva del Garda, 12 mag. (Adnkronos) - “Oggi il tema è costruire in maniera razionale, senza consumare più territorio del necessario, modellando quella che sarà la casa pubblica del futuro. Gli interventi realizzati negli anni sessanta e settanta non sono più sufficienti a rispondere alle esigenze attuali”. Così Sergio Anzelini, Presidente e Amministratore Unico di Itea Spa - Patrimonio del Trentino, intervenendo alla dodicesima edizione di REbuild, l'evento dedicato all'innovazione sostenibile nel mondo delle costruzioni, in svolgimento dal 12 al 13 maggio al Centro Congressi di Riva del Garda (Tn). Nel suo intervento, il presidente di Itea ha evidenziato inoltre la necessità di rafforzare la collaborazione con il territorio per individuare soluzioni costruttive innovative e più adatte ai nuovi bisogni abitativi.🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Rebuild 2026, Anzelini (Itea): "Serve un nuovo modello di edilizia pubblica sostenibile e razionale" ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Edilizia. Alfonsi: con nuovo regolamento citta’ piu’ sostenibileLa delibera approvata dalla giunta di Roma Capitale lo scorso 26 marzo, proposta dall’assessore all’Urbanistica Maurizio Veloccia, modifica il... Leggi anche: Gelsomino Edilizia conquista i Puglia Innovation Awards: premiata l’eccellenza dell’edilizia sostenibile