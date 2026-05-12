Durante la dodicesima edizione di Rebuild, un rappresentante di Anaci ha espresso soddisfazione per la partecipazione, sottolineando come l’evento si allarghi oltre il settore delle abitazioni, includendo anche i servizi. Tra i temi discussi, è emersa la possibilità di integrare la telemedicina all’interno dei condomini del futuro, proponendo questa innovazione come elemento di sviluppo nel settore immobiliare e dei servizi condominiali.

Milano, 12 mag. (Adnkronos) - "Siamo molto contenti di partecipare per la prima volta alla dodicesima edizione di Rebuild, che non si riferisce solo al mondo della casa, ma è inteso che guarda anche ai servizi. Noi entriamo proprio su questo tema perché per la prima volta parliamo di telemedicina nei condomini e come questa può aiutare con i servizi di domotica, utilizzando l'intelligenza artificiale nelle nuove case, che gli italiani dovrebbero avere soprattutto per gli anziani, i fragili e i deboli, dando loro dei servizi seduti comodamente dal salotto". Così Francesco Burrelli, presidente di Anaci, intervenendo alla dodicesima edizione di Rebuild, l'evento dedicato all'innovazione sostenibile del mondo delle costruzioni, in corso al Centro congressi di Riva del Garda (Tn).🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Rebuild 2026, Burrelli (Anaci): "Telemedicina entra nei condomini del futuro"

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