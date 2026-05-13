Rebuild 2026 Malfer Fondazione Bruno Kessler | Nelle aree interne serve un modello integrato per rendere sostenibile l’abitare

Durante un intervento sulla questione abitativa nelle aree interne, un rappresentante di una fondazione ha sottolineato che non esiste una soluzione unica per affrontare il problema. Ha evidenziato come, dall’esperienza maturata, sia necessario adottare un modello integrato che coinvolga diverse funzioni e servizi, affinché l’abitare in queste zone possa risultare sostenibile. La proposta si concentra sulla collaborazione tra più settori e strumenti.

(Adnkronos) – “Nelle aree interne non esiste una soluzione unica al tema dell’abitare: dalla nostra esperienza emerge la necessità di un modello integrato, basato su una sinergia tra più funzioni e servizi”. Così Luciano Malfer, manager della Fondazione Bruno Kessler, intervenendo alla dodicesima edizione di REbuild, l’evento dedicato all’innovazione sostenibile nel mondo delle costruzioni in corso a Riva del Garda. Al centro del suo discorso, l’idea che la tenuta dei territori marginali dipenda dall’integrazione tra casa, lavoro, servizi alla persona e comunità, elementi che devono essere letti come un unico sistema interdipendente. “Parliamo di una funzione dell’abitare composta da più elementi: abitazioni, politiche di sostegno alla persona, comunità, servizi e lavoro.🔗 Leggi su Periodicodaily.com

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