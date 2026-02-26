Puglia | turismo sostenibile e aree interne trainano la crescita

La strategia di Decaro: turismo sostenibile e aree interne al centro della crescita Tra gli stand della BTM, la fiera internazionale del turismo in corso a Bari, il presidente della Regione Puglia Antonio Decaro ha incontrato i rappresentanti delle comunità locali. Un momento di confronto che ha messo in luce il ruolo cruciale degli operatori del territorio nel guidare la crescita del settore turistico. Decaro ha espresso gratitudine verso chi, con il proprio lavoro, sta trasformando la Puglia in una destinazione sempre più attraente. La BTM, in programma fino a venerdì 27 febbraio alla Fiera del Levante, ha attirato buyer e operatori del settore da tutto il mondo. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Il piano di Decaro per la crescita del turismo in Puglia: "Valorizziamo le aree interne della regione"Il presidente della Regione ha visitato gli stand della Btm, la fiera internazionale del Turismo che è in svolgimento a Bari.

Sicilia: turismo e digitale trainano la ripresa economica, PIL in crescita e disoccupazione in calo.La Sicilia riparte: turismo, digitale e la sfida di un’economia in trasformazione L’economia siciliana mostra segni incoraggianti di ripresa, con un...

Temi più discussi: On line l’open call per la selezione degli stakeholders del Progetto Eco-Searoutes; La Puglia chiama a raccolta gli stakeholder per nuovi itinerari eco-nautici; BTM Italia 2026: la Puglia apre al mondo con tre giorni di turismo, formazione e networking. L'inaugurazione con il ministro Santanché; Il matrimonio in Puglia diventa sostenibile.

Turismo, a Bari prende il via la BTM Italia 2026Il salone dedicato al turismo sostenibile che fino a venerdì riunisce operatori, buyer, istituzioni e professionisti da tutta Italia e dall’estero. trmtv.it

BTM Italia 2026: la Puglia apre al mondo con tre giorni di turismo, formazione e networking. L'inaugurazione con il ministro SantanchéAlla Fiera del Levante di Bari inaugurata la XII edizione del salone nazionale del turismo, con oltre 545 espositori e buyer internazionali. lagazzettadelmezzogiorno.it

In Puglia in questi giorni arriva la Borsa Internazionale del turismo. Un'occasione importante per i nostri operatori per incontrare buyers provenienti da tutto il mondo a cui raccontare la forza della nostra terra. In questi anni la Puglia ha registrato dati importanti - facebook.com facebook

Le orecchiette sono il simbolo della Puglia, ma il turismo celebrato a @btmitalia oggi alla Fiera del Levante di Bari è molto di più. Come l’Italia che è mille colori, ti conquista e non puoi più farne a meno. È fondamentale la squadra Italia, solo uniti si cresce e si x.com