Rebuild 2026 Gardelli Provincia Trento | Urbanistica torni a occuparsi dell' abitare

Durante l'evento Rebuild 2026, un rappresentante della provincia di Trento ha sottolineato l'importanza di riprendere il focus sull'abitare all’interno delle politiche urbanistiche. Ha ricordato come, all’inizio del secolo, l’urbanistica si fosse concentrata maggiormente sulla tutela ambientale e la sostenibilità, ma ora si rende necessario affrontare anche questioni legate al sociale e alla residenza. La discussione si inserisce nel dibattito più ampio sulle strategie di sviluppo urbano.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui