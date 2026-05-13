Rebuild 2026 Gardelli Provincia Trento | Urbanistica torni a occuparsi dell' abitare
Durante l'evento Rebuild 2026, un rappresentante della provincia di Trento ha sottolineato l'importanza di riprendere il focus sull'abitare all’interno delle politiche urbanistiche. Ha ricordato come, all’inizio del secolo, l’urbanistica si fosse concentrata maggiormente sulla tutela ambientale e la sostenibilità, ma ora si rende necessario affrontare anche questioni legate al sociale e alla residenza. La discussione si inserisce nel dibattito più ampio sulle strategie di sviluppo urbano.
Riva del Garda, 13 mag. (Adnkronos) - Secondo Gardelli, “un'urbanistica che all'inizio di questo secolo era più vocata ai temi della conservazione dell'ambiente, della tutela e della sostenibilità, si deve anche riappropriare dei temi dell'abitare, del sociale e della residenza”. Un cambio di paradigma che, secondo il dirigente della Provincia autonoma di Trento, richiede strumenti più dinamici e capaci di accompagnare le trasformazioni del territorio. “La logica non può essere più soltanto conformativa o vincolistica”, ha aggiunto, ma deve puntare “a individuare strategie e obiettivi che indirizzino nuovi modelli di sviluppo”. Un percorso che, ha concluso Gardelli, dovrebbe favorire anche il coinvolgimento di “partner investitori” per dare risposte più efficaci alle nuove esigenze abitative.🔗 Leggi su Iltempo.it
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