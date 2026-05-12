Rebuild 2026 Marchiori Provincia Trento | L’emergenza abitativa si affronta mettendo in rete i territori

Durante un evento recente, un rappresentante della provincia ha sottolineato che il problema abitativo non può essere risolto solo con interventi nelle aree urbane. Ha evidenziato la necessità di coinvolgere i territori e le comunità, promuovendo un modello abitativo che integri esperienze, servizi e opportunità diverse. Questo approccio mira a creare una rete tra le diverse realtà locali, riconoscendo l’importanza di un’azione più ampia rispetto alle sole città.

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