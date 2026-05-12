Rebuild 2026 Marchiori Provincia Trento | L’emergenza abitativa si affronta mettendo in rete i territori
Durante un evento recente, un rappresentante della provincia ha sottolineato che il problema abitativo non può essere risolto solo con interventi nelle aree urbane. Ha evidenziato la necessità di coinvolgere i territori e le comunità, promuovendo un modello abitativo che integri esperienze, servizi e opportunità diverse. Questo approccio mira a creare una rete tra le diverse realtà locali, riconoscendo l’importanza di un’azione più ampia rispetto alle sole città.
(Adnkronos) – “Oggi non possiamo più affrontare il tema della casa pensando soltanto alle città. Dobbiamo tornare a ragionare sui territori, sulle comunità e su un modello abitativo capace di mettere in rete esperienze, servizi e opportunità”. Lo afferma Simone Marchiori, Assessore alle Politiche per la Casa, Patrimonio, Demanio e Promozione della Conoscenza dell’Autonomia Provincia. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Quanto inquina produrre la neve artificiale?. Imprese, nasce la Community digitale italiana delle acque.🔗 Leggi su Webmagazine24.it
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