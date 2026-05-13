Rebuild 2026 Cugno Thales Alenia Space | Spazio e città sempre più integrati grazie ad Ai

Da iltempo.it 13 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Rebuild 2026 si è tenuto a Riva del Garda, con un intervento di un rappresentante di Thales Alenia Space, che ha parlato dell'integrazione tra spazio e città attraverso l'uso dell'intelligenza artificiale. La presentazione ha coinvolto anche altri partecipanti, tra cui esperti e aziende del settore, che hanno discusso delle applicazioni innovative legate alla tecnologia e all'urbanistica. La manifestazione si è concentrata su progetti e sviluppi recenti nel campo delle tecnologie spaziali e urbane.

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Riva del Garda (Tn), 13 mag. (Adnkronos) - “E' sempre un piacere per noi tornare a presenziare a questo evento di Rebuild; quest'anno, in particolare, in cui si parla della abitabilità dell'abitare, che è comune con quanto sviluppiamo come azienda nello spazio, Thales Alenia Space, infatti, è leader internazionale europeo e mondiale sullo sviluppo dei sistemi abitabili e abitati nello spazio. Pertanto, è piacevole discutere e verificare quanto c'è in comune tra gli sviluppi terrestri e gli sviluppi spaziali e quanto si può essere di trasferimento tecnologico tra un dominio e l'altro”. Lo ha detto Walter Cugno, Senior Advisor Esplorazione e...🔗 Leggi su Iltempo.it

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