Rebuild 2026 Cugno Thales Alenia Space | Spazio e città sempre più integrati grazie ad Ai

Rebuild 2026 si è tenuto a Riva del Garda, con un intervento di un rappresentante di Thales Alenia Space, che ha parlato dell'integrazione tra spazio e città attraverso l'uso dell'intelligenza artificiale. La presentazione ha coinvolto anche altri partecipanti, tra cui esperti e aziende del settore, che hanno discusso delle applicazioni innovative legate alla tecnologia e all'urbanistica. La manifestazione si è concentrata su progetti e sviluppi recenti nel campo delle tecnologie spaziali e urbane.

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