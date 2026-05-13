Rebuild 2026 Branca Gresb | Premiare sempre più le performance assolute degli asset'
A Rebuild 2026, un evento dedicato al settore immobiliare e infrastrutturale, si è parlato di come le performance degli asset siano sempre più al centro dell’attenzione. Un rappresentante di un'azienda attiva nel settore ha ricordato che l’attività è iniziata nel 2009 nel real estate, e nel 2016 è stata ampliata con un assessment dedicato anche alle infrastrutture. L’obiettivo è premiare maggiormente le performance assolute degli asset.
RIva del Garda (Tn), 13 mag. (Adnkronos) - “Nasciamo nel 2009 nel real estate e nel 2016 abbiamo sviluppato lo stesso assessment per il settore infrastructure. Rappresentiamo il punto di collegamento tra asset manager, operating company che rispondono al nostro assessment ottenendo uno scoring e gli investitori che, valutando le performance dei partecipanti, decidono dove indirizzare i capitali”. Lo ha detto Andrea Branca, Business Development Manager Southern Europe di Gresb, partecipando al panel ‘La Decarbonizzazione come motore di efficienza per la sostenibilità sociale e ambientale', organizzato nell'ambito della dodicesima edizione di REbuild 2025, l'evento dedicato all'innovazione sostenibile nel mondo delle costruzioni, in svolgimento dal 12 al 13 maggio al Centro Congressi di Riva del Garda.🔗 Leggi su Iltempo.it
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