Rebuild 2026 Branca Gresb | Premiare sempre più le performance assolute degli asset'

A Rebuild 2026, un evento dedicato al settore immobiliare e infrastrutturale, si è parlato di come le performance degli asset siano sempre più al centro dell’attenzione. Un rappresentante di un'azienda attiva nel settore ha ricordato che l’attività è iniziata nel 2009 nel real estate, e nel 2016 è stata ampliata con un assessment dedicato anche alle infrastrutture. L’obiettivo è premiare maggiormente le performance assolute degli asset.

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RIva del Garda (Tn), 13 mag. (Adnkronos) - “Nasciamo nel 2009 nel real estate e nel 2016 abbiamo sviluppato lo stesso assessment per il settore infrastructure. Rappresentiamo il punto di collegamento tra asset manager, operating company che rispondono al nostro assessment ottenendo uno scoring e gli investitori che, valutando le performance dei partecipanti, decidono dove indirizzare i capitali”. Lo ha detto Andrea Branca, Business Development Manager Southern Europe di Gresb, partecipando al panel ‘La Decarbonizzazione come motore di efficienza per la sostenibilità sociale e ambientale', organizzato nell'ambito della dodicesima edizione di REbuild 2025, l'evento dedicato all'innovazione sostenibile nel mondo delle costruzioni, in svolgimento dal 12 al 13 maggio al Centro Congressi di Riva del Garda.🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Rebuild 2026, Branca (Gresb): "Premiare sempre più le performance assolute degli asset'" ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Rebuild 2026, Micelli (Rebuild): “Emergenza casa nasce da squilibrio fra territori”(Adnkronos) – "Siamo di fronte a un'emergenza casa e questo in modo quasi paradossale, perché la popolazione italiana non cresce e abbiamo un vasto... Sempre più verde, sempre più globale: Bergamo incoronata “città degli alberi”Il capoluogo orobico tra le 9 eccellenze italiane premiate da FAO e Arbor Day Foundation per la gestione sostenibile delle foreste urbane Bergamo. Temi più discussi: Rebuild 2026, Branca (Gresb): Premiare sempre più le performance assolute degli asset’; Rebuild 2026, Branca (Gresb): Premiare sempre più le performance assolute degli asset’; Hantavirus, negativo il turista inglese in quarantena a Milano. Test per una donna ricoverata a Messina; Giro d’Italia, oggi tappa 5: orario, percorso e dove vederla. Rebuild 2026, Branca (Gresb): Premiare sempre più le performance assolute degli asset’Nasciamo nel 2009 nel real estate e nel 2016 abbiamo sviluppato lo stesso assessment per il settore infrastructure. Rappresentiamo il punto di collegamento tra asset manager, operating company che ri ... adnkronos.com REbuild 2026: l’abitare al centro tra politiche, finanza, innovazione e sostenibilità(Teleborsa) - La questione abitativa è oggi una delle principali criticità socio-economiche europee e, per la prima volta, è entrata nell’agenda politica continentale. Negli ultimi anni, i costi dell’ ... finanza.repubblica.it