Rebuild 2026 Costa Autobrennero | Innovazione e digitalizzazione guideranno mobilità del futuro

Un rappresentante di Autobrennero ha dichiarato che l'azienda gestisce una strada che collega il passo del Brennero alla Pianura padana, un tratto di grande rilevanza in Europa. Secondo quanto affermato, questa arteria è responsabile del trasporto di oltre il 10% delle merci importate ed esportate dall’Italia attraverso il passo del Brennero. La discussione si è incentrata sui temi dell’innovazione e della digitalizzazione come elementi chiave per il futuro della mobilità.

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