Rebuild 2026 Costa Autobrennero | Innovazione e digitalizzazione guideranno mobilità del futuro
Un rappresentante di Autobrennero ha dichiarato che l'azienda gestisce una strada che collega il passo del Brennero alla Pianura padana, un tratto di grande rilevanza in Europa. Secondo quanto affermato, questa arteria è responsabile del trasporto di oltre il 10% delle merci importate ed esportate dall’Italia attraverso il passo del Brennero. La discussione si è incentrata sui temi dell’innovazione e della digitalizzazione come elementi chiave per il futuro della mobilità.
Milano, 13 mag. (Adnkronos) - "Noi gestiamo un'arteria che va dal passo del Brennero fino alla Pianura padana, che è di un'importanza straordinaria nell'ambito europeo, in quanto passa oltre il 10% di tutto l'import ed export italiano per il passo del Brennero. La gestiamo in qualità di soggetti riconosciuti come portatori di innovazione e sicurezza nell'ambito della mobilità. Il lavoro che stiamo facendo ora è su digitalizzazione della mobilità e sensoristica, che consente di produrre un gemello digitale delle opere che poi vengono soggette ai carichi in transito, ma che sono monitorate in tempo reale e dove la parte previsionale, utilizzando anche algoritmi di intelligenza artificiale, risulta assolutamente deterministica".🔗 Leggi su Iltempo.it
Notizie correlate
Leggi anche: Rebuild 2026, Burrelli (Anaci): "Telemedicina entra nei condomini del futuro"
Leggi anche: Rebuild 2026, Camerano (Cdp): "Service housing leva strategica per mobilità e lavoro"