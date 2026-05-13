A pochi anni dall’attuazione del nuovo piano urbanistico, si concentra l’attenzione su come le città possano integrare meglio le esigenze di abitare e affrontare le sfide legate ai cambiamenti climatici. A Corbia, nel comune di Alghero, il progetto Rebuild 2026 si focalizza su questi aspetti, promuovendo un approccio che mette al centro la casa e il clima. La discussione riguarda strategie concrete per migliorare la qualità della vita nel contesto urbano.

Riva del Garda, 13 mag. (Adnkronos) - Ripensare lo sviluppo urbano partendo dal diritto all'abitare e dalla resilienza climatica. È la linea tracciata da Roberto Corbia, assessore all'Urbanistica del Comune di Alghero, intervenuto nel corso di Rebuild 2026, l'evento dedicato all'innovazione sostenibile del settore delle costruzioni in corso al Centro Congressi di Riva del Garda. “La nostra città vive un dualismo estremo”, ha spiegato Corbia, descrivendo la forte pressione abitativa generata dai flussi turistici. “Da un lato abbiamo una città di 40mila abitanti residenti che deve fare i conti con circa 2 milioni di presenze all'anno, che trovano risposta in termini di ricettività prevalentemente nel sistema residenziale”.🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Rebuild 2026, Corbia (Alghero): "Casa e clima al centro del nuovo piano urbanistico"

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