Guardiagrele avvia il nuovo Piano Urbanistico Comunale | al via la fase preliminare

A Guardiagrele è iniziata ufficialmente la fase preliminare per la redazione del nuovo Piano Urbanistico Comunale. Il percorso, che coinvolge amministrazione e consulenti, segna il primo passo nel processo di sviluppo urbanistico della città. La procedura, ancora in fase iniziale, si concentra sulla definizione delle linee guida e delle strategie per il futuro assetto edilizio e territoriale.

Parte ufficialmente il percorso che porterà alla redazione del nuovo Piano Urbanistico Comunale (Puc) di Guardiagrele. Dopo l’approvazione dei nuovi confini del territorio urbanizzato e la deliberazione del Documento di indirizzo alla pianificazione (Dip) da parte della giunta comunale, prende il. 🔗 Leggi su Chietitoday.it Comune di Baronissi, approvato in Consiglio comunale il nuovo Piano Urbanistico ComunaleIl Consiglio comunale di Baronissi ha approvato in via definitiva l’Adeguamento delPiano Urbanistico Comunale (PUC) e la relativa Variante, segnando... San Leucio del Sannio, adottata la variante al Piano urbanistico comunaleLa variante al vigente Piano urbanistico comunale (PUC) è stata adottata con deliberazione della giunta comunale presieduta dal sindaco Nascenzio...