Rebuild 2026 Micelli Rebuild | Emergenza casa nasce da squilibrio fra territori

Da webmagazine24.it 12 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un rappresentante di Rebuild ha commentato l’attuale emergenza abitativa, sottolineando come questa si manifesti in modo paradossale. Nonostante la popolazione italiana rimanga stabile, ci sono milioni di immobili vuoti che contribuiscono a questa situazione. La questione, secondo quanto riferito, deriva da uno squilibrio tra le diverse aree del paese.

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(Adnkronos) – "Siamo di fronte a un'emergenza casa e questo in modo quasi paradossale, perché la popolazione italiana non cresce e abbiamo un vasto numero, diversi milioni, di immobili non utilizzati. Come conciliare questi dati apparentemente discordanti e dare senso a questo tema dell'emergenza casa? In realtà la popolazione italiana tende, ormai, a muoversi sempre. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”.🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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