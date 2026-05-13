Rebuild 2026 Capri Agenzia del Demanio | Rigenerazione urbana serve più rapidità e continuità decisionale

Agenzia del Demanio ha sottolineato che la riqualificazione urbana a Capri necessita di processi decisionali più rapidi e di una continuità nelle scelte di attuazione. Secondo quanto riferito, il progetto Rebuild 2026 si concentra sulla rigenerazione urbana, evidenziando l’esigenza di un miglioramento nei tempi e nelle modalità di implementazione delle iniziative. L’obiettivo è rendere più efficace il percorso di riqualificazione, senza entrare in dettagli specifici sulle azioni da intraprendere.

(Adnkronos) – La rigenerazione urbana richiede un cambio di passo sul piano dei processi decisionali e dei tempi di attuazione. È quanto ha sottolineato Gianluca Capri, responsabile del Centro ricerca e sviluppo dell'Agenzia del Demanio, intervenendo a Rebuild 2026. Capri ha evidenziato la complessità che caratterizza il coinvolgimento congiunto di soggetti pubblici e operatori privati nei. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Quanto inquina produrre la neve artificiale?.🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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