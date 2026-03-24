Il Marina blu "così rischia di affondare". Perché l’ Agenzia del demanio ha deciso di pignorare i conti della società che gestisce la darsena di Rimini, per recuperare presunte somme dovute per i canoni demaniali arretrati. La battaglia legale del Marina blu contro i vecchi canoni demaniali si trascina da anni. E "nonostante i giudici, per ultimi quelli della Corte d’appello con 3 sentenze diverse negli ultimi mesi, abbiano stabilito che i vecchi maxi canoni calcolati in base alla legge del 2006 (varata dal governo Prodi) non siano più dovuti perché superati dalla norma del 2020, l’Agenzia del demanio ha iniziato i pignoramenti nei nostri confronti". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Pignorati i conti della darsena: "L’Agenzia del demanio vuole 4 milioni di canoni non dovuti"

Articoli correlati

I conti correnti pignorati e le strade devastate per la rete idrica, il presidente del Codacons: "Ecco come tutelarsi"Bollette errate, truffe on line sempre più sofisticate, novità poco chiare nella gestione del servizio idrico e saldi che nascondono insidie.

Canoni idroelettrici: 205 milioni ai territori lombardi. "Una vittoria della Lega"“Grazie alla determinazione della Lega Salvini Premier in Regione Lombardia, stanno per arrivare 205 milioni di euro per i territori della Città...

Approfondimenti e contenuti su Pignorati i conti della darsena...

Temi più discussi: Pignorati i conti della darsena: L’Agenzia del demanio vuole 4 milioni di canoni non dovuti; Rottamazione-quinquies entro il 30 aprile 2026: una guida operativa; Rottamazione dei tributi, la commissione accelera: obiettivo approvare il regolamento entro aprile.

Come funzionano i controlli dell’Agenzia delle Entrate sui conti correnti?I controlli dell'Agenzia delle Entrate sui conti correnti comportano un onere della prova, ecco perché serve un giustificativo adeguato. L’Agenzia delle Entrate potrà effettuare controlli anche sui ... ilsussidiario.net

Conti correnti: arrivano i nuovi controlli dell’Agenzia delle EntrateConti correnti nel mirino del Fisco. Il 2026 si apre con nuove verifiche dell’Agenzia delle Entrate sul denaro contante: sotto la lente d’ingrandimento cadranno soprattutto prelievi e pagamenti in ... facile.it

Agenzia Vista. . #Referendumgiustizia, #Conte: Ci apriamo alle primarie del #campolargo facebook

Agenzia del Demanio: Accordo con CNR per la tutela e la rigenerazione del patrimonio pubblico x.com