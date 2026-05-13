Rebuild 2026 Capaccioli Green Building Council Italia | Puntare a Smart City più sostenibili e inclusive
Durante il panel di Rebuild 2026, un rappresentante del Green Building Council Italia ha sottolineato l'importanza di rendere le città più sostenibili e inclusive attraverso lo sviluppo di Smart City. Ha evidenziato come le azioni in atto puntino a migliorare la qualità urbana e l'accessibilità, con particolare attenzione alle tecnologie e alle strategie innovative. L'intervento si è concentrato su progetti e iniziative che mirano a integrare sostenibilità e inclusione nelle aree urbane.
(Adnkronos) – “L'intervento nel mio panel è focalizzato su quanto le città oggi possano essere considerate Smart, che cosa significa Smart City e che cosa significa avere delle città che evolvono ed evolveranno sempre di più, tenendo ben presente qual è la necessità di includere, senza creare nuove disuguaglianze. Investire, quindi, su città che si. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”.🔗 Leggi su Webmagazine24.it
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