Rebuild 2026 Capaccioli Green Building Council Italia | Puntare a Smart City più sostenibili e inclusive

Durante il panel di Rebuild 2026, un rappresentante del Green Building Council Italia ha sottolineato l'importanza di rendere le città più sostenibili e inclusive attraverso lo sviluppo di Smart City. Ha evidenziato come le azioni in atto puntino a migliorare la qualità urbana e l'accessibilità, con particolare attenzione alle tecnologie e alle strategie innovative. L'intervento si è concentrato su progetti e iniziative che mirano a integrare sostenibilità e inclusione nelle aree urbane.

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