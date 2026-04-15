Al via il progetto ‘Smart building’ | uffici postali più efficienti e sostenibili

È stato avviato il progetto ‘Smart building’ negli uffici postali di Bondeno, Ostellato, Ro e Vigarano Mainarda. L’obiettivo è rendere gli uffici più efficienti e sostenibili attraverso interventi di miglioramento energetico e tecnologico. La ristrutturazione riguarda le strutture esistenti e prevede l’installazione di nuovi sistemi per ridurre i consumi. L’iniziativa fa parte di un piano più ampio di Poste Italiane per aggiornare gli spazi di servizio al pubblico.

Uffici postali più efficienti e sostenibili grazie al progetto ‘Smart building’, avviato da Poste Italiane a Bondeno, Ostellato, Ro e Vigarano Mainarda. Un sistema di monitoraggio e gestione integrata, intelligente e automatizzata degli impianti nell’ufficio postale, garantirà l’ottimizzazione.🔗 Leggi su Ferraratoday.it Notizie correlate Nel Lecchese 52 uffici postali più sostenibili grazie al progetto "Smart building"Nel lecchese 52 uffici postali saranno più efficienti e sostenibili grazie al progetto “Smart Building”, avviato da Poste Italiane sul tutto il... Poste Italiane, innovazione e sostenibilità con il progetto Smart buildingPoste italiane si conferma un punto di riferimento nei processi di sostenibilità ambientale e di innovazione tecnologica grazie al programma... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Salute: scelte, diritti, futuro, al via l’iniziativa che unisce istituzioni e territorio; LATINA, PROGETTO SMART BUILDING PER L’UFFICIO POSTALE DI VIA PRIVERNO; Corte Gardens: nuove ampie residenze familiari a Milano Est; Villaggio della gioventù: al via le demolizioni del progetto Case a Cese di Preturo. Scuola: al via il progetto Smart 2060 – Studenti, migranti, ambiente, relazioni, territori con Vis, Cies, Donbosco2000 e CesramUn progetto di educazione alla cittadinanza globale, con gaming, eco-incarichi, coinvolgimento di docenti e studenti, prove, giochi, sfide, sostenuto dal Fondo di Beneficenza di Intesa Sanpaolo, che ... agensir.it Battaglia di Scannagallo . Al via il progetto smart: Esplora e vedi la storiaLa storia della Valdichiana rivive attraverso i visori di realtà virtuale. Nell’Aula Magna dell’Istituto Omnicomprensivo Guido Marcelli di Foiano della Chiana, è stato presentato ufficialmente il pr ... lanazione.it Dalla faccia nascosta della Luna a un telescopio smart da giardino: ecco le spettacolari immagini della missione Artemis II della Nasa viste dalla Terra. https://l.euronews.com/oJKQ - facebook.com facebook Andrea Stroppa, perizia sulla velocità della Smart per l’incidente in cui è morto Mirko Garofano roma.repubblica.it/cronaca/2026/0… x.com