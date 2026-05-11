Sempre più verde sempre più globale | Bergamo incoronata città degli alberi

Bergamo è diventata ufficialmente parte del network internazionale “Tree Cities of...”, un riconoscimento che premia le città impegnate nella tutela e nel miglioramento del verde urbano. L’annuncio è stato dato nel corso di una cerimonia pubblica, alla quale hanno partecipato rappresentanti dell’amministrazione locale e degli enti coinvolti. La città punta a incrementare le aree verdi, favorendo la piantumazione di nuovi alberi e la cura di quelli già presenti.

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Il capoluogo orobico tra le 9 eccellenze italiane premiate da FAO e Arbor Day Foundation per la gestione sostenibile delle foreste urbane Bergamo. Il Comune di Bergamo è entrato ufficialmente nel network internazionale “Tree Cities of the World” 2025, il programma promosso dalla Food and Agriculture Organization of the United Nations e dalla Arbor Day Foundation che valorizza le città impegnate nella gestione sostenibile del patrimonio arboreo urbano. L’occasione è stato il primo meeting delle città italiane aderenti alla rete coordinata dalla Fao “Tree cities of the world” svoltasi a Modena nei giorni scorsi. “Un riconoscimento importante che mette Bergamo in relazione con città di tutto il mondo.🔗 Leggi su Bergamonews.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Per una città sempre più verde : "Piantati 1.418 alberi in un inverno. Crescono parchi e patrimonio"Il Comune nei primi tre mesi dell’anno ha piantato 1418 nuovi alberi a fronte di 25 piante rimosse nello stesso periodo. Una Misano sempre più verde: in occasione della Giornata della terra 250 nuovi alberiNella giornata mondiale della terra si è avviata ieri un’importante opera di riforestazione urbana allo scopo di mitigare l’inquinamento atmosferico... Argomenti più discussi: Orto Botanico di Bergamo, la missione è educare attraverso il paesaggio e le relazioni; Negozi, perse tredicimila attività . In Lombardia la crisi accelera. Centri abitati sempre più deserti; Sicurezza a Bergamo, Carnevali scrive a Piantedosi: Servono più agenti in città; L’evoluzione di S.MART tra sapori e intrattenimento. Sempre più intensa l’opera di contrasto al fenomeno dello spaccio a Rieti. Nelle ore scorse nuova operazione a ridosso della Città con i Carabinieri che hanno chiuso un’altra piazza di spaccio nei boschi arrestando uno straniero irregolare. x.com Sempre più verde, sempre più globale: Bergamo incoronata città degli alberiIl capoluogo orobico tra le 9 eccellenze italiane premiate da FAO e Arbor Day Foundation per la gestione sostenibile delle foreste urbane ... bergamonews.it