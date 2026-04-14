Narni presentata all’Assemblea dei Comuni sostenibili l’esperienza di rigenerazione urbana di Stifone
Durante l’Assemblea dei Comuni Sostenibili tenutasi a Roma il 14 aprile, è stata presentata l’esperienza di rigenerazione urbana di Stifone, un progetto che ha coinvolto aspetti di riqualificazione del quartiere, sviluppo turistico e creazione di nuovi posti di lavoro. La partecipazione di Narni ha permesso di condividere questa iniziativa con altri enti e comunità presenti all’evento.
L’iniziativa di rigenerazione urbana di Stifone, coniugata con turismo e creazione di nuovo lavoro, è stata al centro della partecipazione di Narni all’Assemblea dei Comuni sostenibili in programma nella giornata di martedì 14 aprile a Roma. "Stifone – ha detto l’assessore al Turismo Giovanni.🔗 Leggi su Ternitoday.it
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