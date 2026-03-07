Dopo gli interventi di rigenerazione urbana riapre al traffico l’area davanti al cimitero

Dopo lavori di rigenerazione urbana e il rifacimento del manto stradale e della segnaletica, l’area davanti al cimitero comunale di Lecce è stata riaperta al traffico. I lavori si sono conclusi di recente e l’accesso alla zona è ora libero per i veicoli. La riapertura riguarda la strada che si trova di fronte al cimitero.

Completati i lavori di rifacimento del manto stradale e della segnaletica con via san Nicola configurata con il doppio senso di marcia. L'assessore Capoccia assicura: "Scelte che migliorano la viabilità" Capoccia evidenzia che via San Nicola sua stata configurata con il doppio senso di marcia, nell'idea di migliorare la fluidità del traffico e rendere più agevole la percorrenza dell'intera via, favorendo tra l'altro l'accessibilità all'Università e il raggiungimento degli esercizi commerciali di zona. Infine, un ringraziamento ai cittadini per la "collaborazione" e la "pazienza" dimostrate durante il periodo dei lavori, rinnovando l'impegno a "proseguire con interventi concreti e mirati alla modernizzazione delle infrastrutture e al miglioramento della mobilità cittadina".