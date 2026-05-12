Durante un evento a Riva del Garda, un rappresentante di RICS Italia ha sottolineato che il tema dell'housing sociale non può continuare a essere trattato come un'emergenza temporanea, ma deve integrarsi come una priorità stabile nelle politiche europee. La discussione si è concentrata sulla necessità di rendere l'abitare una componente strutturale e pianificata a livello continentale, evitando approcci episodici o emergenziali.

Riva del Garda, 12 mag. (Adnkronos) - “L'housing sociale non può più essere affrontato come un'emergenza intermittente, ma deve diventare una priorità strutturale stabile all'interno delle politiche e delle pratiche professionali europee”. Lo ha affermato Gloria Brocchi, Chair di RICS (Royal Institution of Chartered Surveyors) Italia, intervenendo alla dodicesima edizione di REbuild, l'evento dedicato all'innovazione sostenibile nel mondo delle costruzioni in corso al Centro Congressi di Riva del Garda (Tn). Nel suo intervento Brocchi ha illustrato il lavoro del Leaders Forum Housing promosso da RICS, organizzazione internazionale nata a Londra alla fine dell'ottocento per definire standard condivisi e promuovere etica e professionalità nel settore immobiliare e delle costruzioni.🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Rebuild 2026, Brocchi (RICS Italia): "L'housing deve diventare una priorità strutturale europea, non un'emergenza temporanea"

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