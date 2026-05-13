Reati contro la fede pubblica e il patrimonio 8 misure cautelari

Nella giornata di oggi, le forze dell’ordine hanno eseguito otto misure cautelari emesse dal giudice, nel quadro di un’indagine su reati contro la fede pubblica e il patrimonio. L’operazione è stata condotta dalla Sezione di Polizia Giudiziaria, con il supporto dei Carabinieri della Compagnia di Avellino. Le attività hanno portato all’applicazione delle misure restrittive, ma al momento non sono stati forniti dettagli sui soggetti coinvolti.

La Sezione di Polizia Giudiziaria - aliquota Carabinieri di questo Ufficio unitamente ai Carabinieri della Compagnia di Avellino, hanno dato esecuzione ad un provvedimento del G.I.P. del Tribunale di Avellino che ha disposto l'applicazione di otto misure cautelari personali nei confronti di.🔗 Leggi su Avellinotoday.it

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