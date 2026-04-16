Assalti ai bancomat con marmotta ed esplosivo e altri reati a Vercelli e Torino | 11 misure cautelari

Mercoledì 15 aprile, i carabinieri di Vercelli hanno eseguito un’operazione che ha portato all’applicazione di 11 misure cautelari. Sette persone sono state portate in carcere, mentre altre quattro sono state obbligate a presentarsi regolarmente alle forze dell’ordine. L’intervento è stato disposto dalla Procura della Repubblica di Vercelli e riguarda reati legati ad assalti ai bancomat, alcuni dei quali effettuati con l’uso di esplosivi e dispositivi chiamati “marmotta”.

Mercoledì 15 aprile i militari del Comando Provinciale Carabinieri di Vercelli su disposizione della Procura della Repubblica di Vercelli hanno dato esecuzione a 7 misure cautelari di custodia in carcere e 4 di sottoposizione all’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, congiuntamente.🔗 Leggi su Torinotoday.it Notizie correlate Assalti ai bancomat, la mala di Capitanata esporta la 'marmotta' in Piemonte: 11 misure cautelariQuesta mattina, mercoledì 15 aprile, i militari del Comando Provinciale Carabinieri di Vercelli su disposizione della Procura della Repubblica di... Vercelli, smantellata banda specializzata in assalti ai bancomat con esplosivoI carabinieri di Vercelli, su mandato della procura, hanno dato esecuzione a misure cautelari di custodia in carcere e di obbligo di dimora nei... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Assalti ai bancomat, la mala di Capitanata esporta la 'marmotta' in Piemonte: 11 misure cautelari; Dalla Puglia al Piemonte per gli assalti ai bancomat; Tgcom24: Vercelli, smantellata banda specializzata in assalti ai bancomat con esplosivo Video; Brescia, assalti ai bancomat: sei arresti all’alba. Vercelli. Disarticolato sodalizio criminale specializzato in assalti ai bancomat con esplosivopresso le basi operative del sodalizio dislocate in vari comuni del Torinese, sono stati rinvenuti e sottoposti a sequestro due autovetture e un motociclo provento di furto, tre dispositivi metallici ... ilmetropolitano.it ASSALTI BANCOMAT Assalti ai bancomat tra Piemonte e Puglia, smantellata la banda della marmottaI malviventi colpivano bancomat e uffici postali tra Piemonte, Torino e Puglia con esplosivi e tecniche sofisticate ... statoquotidiano.it Dalla Puglia al Piemonte per gli assalti ai bancomat: sette arresti tra Nord Italia e Foggia - facebook.com facebook Assalti agli orafi. Più telecamere, impianti di sicurezza e controlli, la strategia della prefettura x.com