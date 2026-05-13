Real Madrid-Oviedo | anteprima formazioni previste e aggiornamento sugli infortuni di Kylian Mbappe

Domani sera, il Real Madrid affronterà l’Oviedo in una partita valida per il campionato, con il match che si giocherà allo stadio Santiago Bernabeu. Le formazioni sono in fase di definizione e si attendono aggiornamenti ufficiali sugli infortuni, in particolare riguardo a Kylian Mbappé, il cui stato di salute è ancora da confermare. La sfida vede i padroni di casa alla ricerca di una vittoria per migliorare la posizione in classifica.

2026-05-13 15:11:00 Cari lettori di JustCalcio.com, siamo felici di proporvi questa news appena arrivata in redazione: Il Real Madrid tenterà di alleviare un po’ l’oscurità che avvolge il Santiago Bernabeu quando domani sera ospiterà il già retrocesso Oviedo. Sono state settimane davvero infelici per i 15 volte campioni d’Europa che si sono trovati al centro di accuse riguardanti il??disincanto nello spogliatoio culminate con una rissa tra Federico Valverde e Aurelien Tchouameni. Valverde è finito in ospedale con un trauma cranico ed entrambi i centrocampisti sono stati multati di 500mila euro. Anche Kylian Mbappe ha dovuto affrontare feroci...🔗 Leggi su Justcalcio.com

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