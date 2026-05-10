Kylian Mbappe ha escluso El Clasico in un duro colpo per il Real Madrid

Kylian Mbappe non sarà in campo nell’atteso match di questa sera tra il Real Madrid e il Barcellona. La notizia, diffusa dal sito 101greatgoals, conferma che il calciatore non ha superato i problemi fisici che lo avevano colpito nelle settimane precedenti. La sua assenza rappresenta un’assenza importante per il club madrileno, che sperava di poter contare su di lui per questa sfida.

2026-05-10 12:05:00 Fa notizia quanto pubblicato poco fa sul sito 101greatgoals: La stella del Real Madrid Kylian Mbappe ha perso la sua battaglia per essere in forma per lo scontro di El Clasico di stasera contro il Barcellona. Il nome di Mbappe era assente nella lista del Real Madrid rilasciata questa mattina, il che significa che non ha superato il problema al tendine del ginocchio riportato contro il Real Betis il 24 aprile. La notizia non farà altro che aumentare le voci sulla decisione dell’attaccante francese di andare in vacanza lo scorso fine settimana piuttosto che restare nella capitale spagnola e lavorare sul suo recupero. Il Real Madrid entra in partita dopo una settimana di titoli negativi e sapendo che ai suoi acerrimi rivali stasera basta un punto per aggiudicarsi il titolo.🔗 Leggi su Justcalcio.com

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