Real Madrid nel caos l’attacco frontale a Florentino | Spogliatoio di ragazzini viziati è l’ora di un’alternativa No a Mourinho

A Radio MARCA si discute della difficile situazione del Real Madrid, tra tensioni nello spogliatoio e critiche rivolte alla gestione attuale. Viene segnalato un conflitto tra i giocatori e il presidente, con accuse di comportamenti viziati e di un ambiente poco professionale. Si parla anche della possibile candidatura di Xabi Alonso e Raúl come figure di rinascita, mentre si evitano nomi di tecnici come Mourinho. La crisi coinvolge sia gli aspetti sportivi che quelli istituzionali del club.

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