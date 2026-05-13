Real Madrid Nadal sarà nuovo presidente? Lui smentisce

Nella giornata di mercoledì 13 maggio si sono diffuse voci secondo cui Rafa Nadal avrebbe potuto ricoprire il ruolo di presidente del Real Madrid. Tuttavia, lo stesso tennista ha smentito questa possibilità, chiarendo di non essere candidato né intenzionato a candidarsi alla carica. La notizia si è diffusa sui media, ma Nadal ha confermato di non avere alcun legame con una futura candidatura.

(Adnkronos) – Rafa Nadal non sarà il nuovo presidente del Real Madrid. Oggi, mercoledì 13 maggio, l'ex tennista spagnolo ha voluto chiarire le voci diffuse negli ultimi giorni su una sua possibile candidatura alla presidenza dei Blancos, di cui è tifosissimo, visto la difficile e sempre più in bilico posizione di Florentino Perez. "Ho letto informazioni. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”.🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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