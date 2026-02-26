Red Bull ha negato le speculazioni riguardanti un possibile abbandono dei rapporti con il Real Madrid, chiarendo la propria posizione in merito. La società ha ribadito la volontà di mantenere i accordi attuali e di proseguire le collaborazioni in corso. Nessuna comunicazione ufficiale conferma cambiamenti imminenti o decisioni di rottura tra le parti coinvolte.

2026-02-26 15:56:00 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrale l’ultima notizia pervenuta in redazione: Jurgen Klopp non corre il rischio di perdere il lavoro alla Red Bull, secondo Oliver Mintzlaff, amministratore delegato dei progetti aziendali e degli investimenti dell’azienda. Klopp è stato fortemente legato al Real Madrid e alla nazionale tedesca da quando ha lasciato il Liverpool nell’estate del 2024. Ha iniziato alla Red Bull come capo globale del calcio nel gennaio successivo. Mintzlaff ha dichiarato a The Athletic: “Questa è una totale assurdità e totalmente infondata. Al contrario: siamo estremamente soddisfatti del lavoro di Jurgen Klopp. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

© Justcalcio.com - La Red Bull smentisce le voci sull’uscita tra i collegamenti con il Real Madrid

Klopp Real Madrid, nome clamoroso per sostituire Xabi Alonso! Ma in Red Bull escono allo scoperto e rivelano il futuro del tecnico. Nessun dubbio ormaidi Redazione JuventusNews24Klopp Real Madrid, la Red Bull è uscita allo scoperto rivelando il futuro del tecnico.

Bce, Lagarde smentisce le voci sulla sua uscita anticipataDopo le indiscrezioni su un suo addio anticipato dalla presidenza della Bce, Christine Lagarde è intervenuta per smentire le ipotesi.

Temi più discussi: Milano-Sanremo 2026, Remco Evenepoel al via? Lui smentisce: Non correrò il rischio; F1: Max Verstappen fedele a Horner nonostante il suo licenziamento: lealtà o messaggio nascosto?; FIA smentisce accuse di imbroglio sul motore Mercedes HPP; UAE Tour 2026, colpo doppio per Evenepoel. Tappa e maglia per il belga. Tiberi il migliore degli italiani.

Klopp, Red Bull smentisce l'addio: Sono tutte sciocchezzeLa Red Bull ha appoggiato l'ex allenatore del Liverpool, Jürgen Klopp, affinche rimanga a capo del progetto legato al calcio del colosso delle ... sportmediaset.mediaset.it

Klopp e la Red Bull, quanto durerà? Mintzlaff: Soddisfatti del suo lavoro, si dicono assurditàIl 9 ottobre 2024 il gruppo Red Bull annunciava in pompa magna l’arrivo di Jürgen Klopp come Global Head of Soccer, una sorta di. tuttomercatoweb.com