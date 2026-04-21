Turbata dai tempi in cui viviamo Il discorso di Carlo III in onore della regina Elisabetta II

Il 21 aprile 2026 avrebbe dovuto essere il centesimo compleanno della regina Elisabetta II. In occasione di questa ricorrenza, il re ha pronunciato un discorso in suo ricordo, sottolineando i legami con il passato e il ruolo della famiglia reale. Durante il messaggio, ha espresso sentimenti di affetto e rispetto, facendo riferimento alle sfide dei tempi attuali. La cerimonia si è svolta in un clima di commozione e riflessione.

Il 21 aprile 2026 la regina Elisabetta avrebbe compiuto 100 anni. Molti cercano di immaginare cosa l’amatissima sovrana avrebbe detto o fatto vedendo i drammi che la royal family sta attraversando in questo periodo a causa dell’ex principe Andrea, ma anche come avrebbe reagito di fronte alla tragica situazione internazionale. Non sono semplici curiosità: Elisabetta II è stata un modello da cui trarre ispirazione, un esempio di stabilità e grande senso di responsabilità. Re Carlo III ha provato a rispondere a questi quesiti attraverso un discorso diffuso sui profili social e sul sito ufficiale dei Windsor a mezzanotte del 21 aprile (ora di Londra).🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - "Turbata dai tempi in cui viviamo". Il discorso di Carlo III in onore della regina Elisabetta II Notizie correlate I 100 anni della regina Elisabetta II: dalla mostra che ne celebra lo stile al discorso di Carlo IIILa regina Elisabetta II è sempre nel cuore e nella memoria dei cittadini britannici. Re Carlo III rende omaggio alla regina Elisabetta II nel giorno del suo centenarioRe Carlo III ha reso omaggio alla sua defunta madre, la regina Elisabetta II, in un messaggio video reso pubblico da Buckingham Palace per celebrare... Tutti gli aggiornamenti Argomenti più discussi: Quando il mondo fa schifo, Madonna balla; La Regina Elisabetta avrebbe compiuto 100 anni, il video di Re Carlo: Molte cose oggi l'avrebbero turbata. La cerimonia con William e Kate; Maggianico, i pensionati della Cisl ripuliscono la storica fonte del convento; Il paradiso delle signore - Daily 8-152a puntata su RaiUno - Guida TV. Turbata dai tempi in cui viviamo. Il discorso di Carlo III in onore della regina Elisabetta IIIl sovrano del Regno Unito ha reso omaggio alla madre con un discorso che ripercorre la sua lunga esistenza, ma anche le sofferenze superate ... msn.com Ne sono stata turbata e infastidita, tanto da non sopportare nemmeno questa ironia. Avere un figlio di 19 anni mi crea queste preoccupazioni, mi perdonerà. x.com «Sono davvero turbata da quello che ho letto sulla mia opera in quel giornale straniero». Rosa si trova ad affrontare una giornata difficile: la notizia che la sua pubblicazione sia stata demolita da una testata francese la mette in crisi, lasciandola agitata e ferita. facebook