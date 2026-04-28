Il discorso pronunciato dal sovrano al Congresso ha suscitato attenzione per il tono conciliatore. Durante il suo intervento, ha elogiato l’accordo storico tra il Regno Unito e gli Stati Uniti, sottolineando la sua importanza. Ha anche evidenziato l’importanza di proseguire sui temi di cooperazione e di mantenere rapporti stretti tra le nazioni. Il discorso si è concentrato sui legami tra i paesi e sulla volontà di rafforzarli.

Ha celebrato l'intesa storica tra Regno Unito e Stati Uniti, e rimarcato la necessità di continuare a cooperare nonostante le divergenze Martedì, quando in Italia erano da poco passate le 21, il sovrano del Regno Unito Carlo III ha parlato al Congresso degli Stati Uniti a Washington, durante la sua visita di quattro giorni assieme alla regina Camilla. Come previsto il suo è stato un discorso orientato soprattutto a ricordare, esaltare e incoraggiare la collaborazione tra i due paesi: non solo perché la visita è stata organizzata per celebrare il 250esimo anniversario dell’indipendenza degli Stati Uniti proprio dal Regno Unito, ma anche perché aveva il chiaro obiettivo politico di migliorare i rapporti tra i due paesi, che al momento sono un po’ tesi.🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - Il discorso di Carlo III al Congresso è stato molto conciliante

King Charles' Security Under Review Ahead of DC Visit

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