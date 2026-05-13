Re Carlo alla Camera dei Lord oggi il Discorso del Re

Oggi, nella Camera dei Lord, si è svolto il tradizionale Discorso del Re, un appuntamento che apre ufficialmente il nuovo anno parlamentare. L'evento fa parte dello Stato di apertura del Parlamento, una cerimonia ufficiale che si tiene ogni anno e durante la quale il sovrano pronuncia un discorso rivolto ai membri del Parlamento. La cerimonia si svolge in un contesto formale e solenne, con la presenza di numerosi rappresentanti istituzionali.

(Adnkronos) – Re Carlo ha tenuto oggi il King's Speech, il Discorso del Re, nella Camera dei Lord, un evento che si svolge nel quadro di una cerimonia solenne – lo State Opening of Parliament – che segna l'inizio del nuovo anno parlamentare. Carlo ha tenuto il suo primo Discorso del Re nel novembre 2023,. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Chiara Ferragni, dal fazzoletto agli errori grammaticali: “strategia vincente” da Fazio. Meteo, oggi e domani ancora pioggia e neve per due cicloni in arrivo. Cda Maire approva guidance 2024, ricavi +30-40%, ebitda +30-45%.🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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Le parole di LEAVITT prima della SPARATORIA a Washington

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