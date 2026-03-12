Il parlamento britannico ha approvato definitivamente una legge che elimina i novantadue membri ereditari della Camera dei Lord, nota anche come Camera Alta. La decisione riguarda la riforma del ruolo di questi membri, che erano stati eletti in passato attraverso il sistema di ereditarietà. La legge entrerà in vigore a breve, ponendo fine alla loro nomina ereditaria.

Il parlamento britannico ha approvato in via definitiva una legge volta a eliminare i novantadue “membri ereditari” della cosiddetta Camera dei Lord, ovvero la Camera Alta. Si tratta di una decisione storica per il Regno Unito, che segna la fine di una consuetudine che portata avanti per sette secoli, nonostante, negli ultimi anni, gli stessi politici la considerassero decisamente anacronistica. Per rendere la decisione effettiva occorre il consenso di Re Carlo III che, di fatto, è solo una formalità. Angela Smith, leader della Camera Alta, ha dichiarato che la Camera dei Lord ha svolto un «ruolo vitale all’interno del nostro parlamento bicamerale, ma nessuno dovrebbe sedere alla Camera in virtù di un titolo ereditario». 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Il parlamento britannico dice addio ai “membri ereditari” della Camera dei Lord

