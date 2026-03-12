Il governo britannico di Keir Starmer ha approvato la riforma che elimina i membri ereditari dalla Camera dei Lord. La decisione riguarda circa 90 membri che, fino a ora, avevano un diritto di sedere basato sull’eredità. La modifica entrerà in vigore nei prossimi mesi e rappresenta una svolta nel sistema di nomina e composizione del collegio.

ll governo britannico di Keir Starmer è riuscito a cancellare un diritto vecchio di secoli, considerato da molti anacronistico Il parlamento britannico ha approvato in via definitiva una legge per eliminare i 92 “membri ereditari” della Camera dei Lord, la camera alta del parlamento. È una decisione storica per il Regno Unito, e metterà fine a una consuetudine che durava da più di 700 anni e che negli ultimi decenni era interpretata sempre più spesso come anacronistica nella politica britannica. La legge è stata approvata martedì sera dalla stessa Camera dei Lord, che ha 805 membri, dopo che era già stata votata dalla Camera dei Comuni, la camera bassa, che ne ha 650. 🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - La Camera dei Lord non avrà più membri ereditari

Articoli correlati

Caso Epstein: l’ex ministro Mandelson si dimette dalla camera dei Lord. Starmer: “Vergognosa la diffusione di mail”L’ex ministro Peter Mandelson si dimette ufficialmente domani dalla Camera dei Lord dopo che il suo nome è apparso nei cosiddetti file Epstein,...

Leggi anche: “L’Artico non è più un regno fatato dei ghiacci, lì bisogna investire. Trump avrà la Groenlandia, in qualche modo”

Multi SubJanitor Is Actually Dragon Emperor—Ex-Fiancée's Family Learns Too Late

Aggiornamenti e contenuti dedicati a La Camera dei Lord non avrà più membri...

Temi più discussi: Regno Unito, la Camera dei Comuni boccia il divieto di social per gli under 16; GenAI, l'allarme del Parlamento britannico; Regno Unito: la Camera dei Comuni respinge il divieto di uso dei social per i minori di 16 anni; Social network, il Regno Unito frena sul bando agli under 16: la Camera dei Comuni boccia il divieto totale.

Il piano dei Laburisti per riformare la Camera dei Lord, davveroGiovedì il governo britannico presenterà alla Camera dei Comuni, la camera bassa del parlamento, un disegno di legge per abolire i 92 membri ereditari (su 805) della Camera dei Lord, la camera alta. ilpost.it

La Camera dei Comuni respinge il divieto ai social per under 16 in GbLa Camera dei Comuni britannica ha bocciato la proposta di vietare i social media agli under 16, mantenendo il dibattito acceso. mrw.it

Camera dei deputati, il mio intervento di replica a seguito della discussione in Aula. facebook

Comunicazioni del Presidente Meloni, il mio intervento poco fa alla Camera dei deputati x.com