Fabio Ravezzani, giornalista sportivo e direttore di 'TeleLombardia', ha commentato la situazione del Milan, affermando che potrebbe esserci un piccolo barlume di speranza in mezzo a un periodo difficile. Ha parlato di segnali positivi e di un possibile cambiamento, anche se ancora poco chiaro. Le sue parole si sono concentrate sui recenti sviluppi e sulle prospettive future della squadra.

Nonostante la sconfitta (2-3), la quinta nelle ultime sette partite, il Milan è tornato a segnare due reti in una sola partita, evento che non si verificava dal 21 marzo scorso, dal 3-2 interno contro il Torino. Proprio da questo è ripartito Fabio Ravezzani, giornalista sportivo e direttore di 'TeleLombardia', nella sua analisi dell'ultimo match dei rossoneri in campionato. "Due gol alla fine sono arrivati e forse c'è un piccolo barlume di luce in fondo questo tunnel infinito del Milan rispetto alla partita contro il Genoa che si disputerà domenica prossima - ha sottolineato Ravezzani in un video pubblicato sul suo canale ufficiale su 'YouTube' -.🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Ravezzani: “Milan, forse un piccolo barlume di luce in fondo a questo tunnel infinito c’è”

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