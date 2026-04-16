L’attaccante del Milan, Francesco Camarda, si prepara a tornare in campo dopo un lungo periodo di infortunio. Dopo aver trascorso del tempo lontano dai convocati, il giocatore sta completando le ultime fasi di recupero e si unisce alla squadra in vista delle prossime partite. La sua presenza potrebbe rappresentare un’ulteriore opzione offensiva per il tecnico in vista delle gare di campionato.

Milan, Camarda sta per tornare in campo: il Lecce ha annunciato che il 21 aprile l'attaccante tornerà a piena disposizione di Eusebio Di Francesco (qui i dettagli). Il classe 2008 ha saltato 14 partite (che diventeranno 15 dopo questo weekend) per il grave infortunio subito alla spalla che ha reso necessario l'intervento chirurgico. Il talento di proprietà del Milan ha totalizzato 17 presenze con un gol e 634 minuti giocati in Serie A con la maglia del Lecce. Quante partite avrà a disposizione? Cinque gare contro Verona, Pisa, Juventus, Sassuolo e Genoa. Tutte sfide che potrebbero essere davvero cruciali per la corsa salvezza dei giallorossi, ancora in piena corsa per restare in Serie A.🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Milan, Camarda vede la luce in fondo al tunnel: ecco cosa aspettarsi (e sperare)

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