VIDEO | Una luce in fondo al tunnel | l’emozione di genitori e ragazzi per il progetto InsieMe

Genitori e ragazzi esprimono entusiasmo e emozione per il progetto “InsieMe”, promosso dalla DISMED. Il programma, intitolato “ricette inclusive”, coinvolge i giovani in un’esperienza che li porterà a confrontarsi con ambienti lavorativi locali per la prima volta. L’iniziativa è stata accolta con grande attesa, e gli occhi dei partecipanti trasmettono un senso di speranza e curiosità per le nuove opportunità che si prospettano.

C’è entusiasmo, attesa, ma soprattutto tanta emozione negli occhi dei ragazzi coinvolti in “InsieMe: ricette inclusive”, il progetto promosso dalla DISMED che li porterà a confrontarsi, per la prima volta, con vere realtà lavorative del territorio.Per loro non si tratta solo di imparare un.🔗 Leggi su Messinatoday.it The Fastest Path to SUCCESS | Learn These Key Skills Today Notizie correlate Leggi anche: Alluvione, Lega: "Decenni di negligenze, la vasca di laminazione di Rio Marano una luce in fondo al tunnel" Samb, non si vede luce in fondo al tunnel"Mala tempora currunt, sed periora parantur", "corrono brutti tempi ma se ne preparano di peggiori", dicevano gli antichi romani. Contenuti di approfondimento Argomenti più discussi: VIDEO | Una luce in fondo al tunnel: l’emozione di genitori e ragazzi per il progetto InsieMe; Jey presenta il singolo Echi d'Ombra: il video; Sette anni di produzione per il film che rievoca Michael Jackson; Dopo Margaret Qualley, Spike Jonze torna a cambiare i film per i brand: ora con Zendaya. Stefano porta avanti la tradizione di famiglia, insieme alla compagna Maila, continuando quel percorso di crescita che contraddistingue da sempre l’azienda - facebook.com facebook I Radicali italiani insieme a Più Europa e associazioni antiproibizioniste si sono dati appuntamento per una fumata collettiva davanti al Parlamento, un atto di disobbedienza civile e di protesta contro il ddl sicurezza, in approvazione, che prevede, tra l’altro, un x.com