Ravenna punta sulla mobilità dolce | arrivano i rimborsi per bus e treni

A Ravenna, per incentivare l'uso di mezzi di trasporto più sostenibili, sono stati introdotti rimborsi per chi utilizza autobus e treni. Questa misura mira a rendere più accessibile e conveniente la mobilità quotidiana, rispondendo alla crescente domanda di soluzioni di trasporto più economiche e rispettose dell’ambiente. La città si sta così orientando verso una politica di promozione della mobilità dolce, coinvolgendo un ampio numero di cittadini.

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La necessità di muoversi in modo economico e sostenibile è diventata ormai una priorità che scandisce la vita quotidiana di migliaia di cittadini. Scegliere il trasporto pubblico, che si tratti di treno o autobus, non rappresenta solo una decisione etica per limitare l’impatto ambientale, ma si.🔗 Leggi su Ravennatoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Treni regionali e bus, confermati i rimborsi per i residenti nei comuni "idrocarburi"La Regione proroga l'agevolazione sugli abbonamenti Seta fino al 2026: copertura totale per gli under 26 e al settanta per cento per tutti gli altri... Caos treni Lombardia: 24 ore di scioperi, bus sostituti e rimborsiLa serata di venerdì 27 febbraio 2026 si apre con un nuovo fronte di disagi per i cittadini lombardi. Temi più discussi: Ravenna punta sulla mobilità dolce: arrivano i rimborsi per bus e treni; Mobilità sostenibile a Ravenna: una giornata di festa in via Marconi; Trasporto pubblico, rimborsi fino all’80 per cento sugli abbonamenti; Bimbimbici, domenica la pedalata delle famiglie: dal centro fino al mare tra giochi, natura e sostenibilità. Faenza punta sulla mobilità sostenibile: via al progetto europeo Bike to WorkFaenza guarda all’Europa per ripensare la mobilità urbana. Il Comune è stato selezionato nell’ambito del programma European Urban Initiative (EUI) per partecipare al progetto City to City Exchange: B ... ravennawebtv.it Confartigianato: Potenziare la mobilitàIl Porto di Ravenna, compreso il nuovo terminal crociere di Porto Corsini, è un’opportunità strategica che Ravenna deve saper valorizzare più e meglio. Si tratta di infrastrutture che, unite alle ... ilrestodelcarlino.it