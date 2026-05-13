Ravenna punta sulla mobilità dolce | arrivano i rimborsi per bus e treni
A Ravenna, per incentivare l'uso di mezzi di trasporto più sostenibili, sono stati introdotti rimborsi per chi utilizza autobus e treni. Questa misura mira a rendere più accessibile e conveniente la mobilità quotidiana, rispondendo alla crescente domanda di soluzioni di trasporto più economiche e rispettose dell’ambiente. La città si sta così orientando verso una politica di promozione della mobilità dolce, coinvolgendo un ampio numero di cittadini.
La necessità di muoversi in modo economico e sostenibile è diventata ormai una priorità che scandisce la vita quotidiana di migliaia di cittadini. Scegliere il trasporto pubblico, che si tratti di treno o autobus, non rappresenta solo una decisione etica per limitare l’impatto ambientale, ma si.🔗 Leggi su Ravennatoday.it
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