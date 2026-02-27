Caos treni Lombardia | 24 ore di scioperi bus sostituti e rimborsi

Venerdì 27 febbraio 2026 si apre con una giornata di forti disagi per chi si sposta in Lombardia. Le ferrovie sono ferme per uno sciopero di 24 ore, costringendo molti a ricorrere ai servizi sostitutivi di autobus. I passeggeri devono fare i conti con ritardi, cancellazioni e rimborsi, mentre le autorità cercano di gestire la situazione. La mobilitazione interessa diverse linee e coinvolge centinaia di lavoratori.

La serata di venerdì 27 febbraio 2026 si apre con un nuovo fronte di disagi per i cittadini lombardi. Dalle 21 in poi, i treni di Trenord e Trenitalia subiranno interruzioni e cancellazioni, in seguito a uno sciopero nazionale del settore ferroviario indetto dalle sigle sindacali Cub Trasporti e Sgb. La protesta, che si protrarrà fino alle 20:59 di sabato 28 febbraio, rischia di coinvolgere anche le fasce orarie prima e dopo l’orario ufficiale dello sciopero, aggravando i disagi per i pendolari. Le linee regionali più frequentate, quelle che collegano i centri urbani con i comuni limitrofi, saranno le più colpite. I treni con partenza programmata entro le 21 e arrivo entro le 22 saranno garantiti, ma dopo quell’orario il servizio potrebbe subire sospensioni o cancellazioni. 🔗 Leggi su Ameve.eu

