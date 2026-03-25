La Regione Emilia-Romagna ha annunciato la proroga dei rimborsi sugli abbonamenti del trasporto pubblico, includendo treni regionali e bus, per il biennio 2025-2026. La misura riguarda i residenti nei comuni considerati

La Regione proroga l'agevolazione sugli abbonamenti Seta fino al 2026: copertura totale per gli under 26 e al settanta per cento per tutti gli altri utenti La Regione Emilia-Romagna ha ufficialmente confermato la proroga dei rimborsi sugli abbonamenti del trasporto pubblico (bus e treni regionali) per l'annualità 2025-2026. Questa importante agevolazione è destinata esclusivamente ai cittadini residenti nei comuni del territorio interessati dalle attività di estrazione di idrocarburi. L'iniziativa regionale prevede un sostegno economico calcolato sulla spesa effettivamente sostenuta dalle famiglie e dai lavoratori, al netto di eventuali contributi aziendali o di altri enti. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

© Modenatoday.it - Treni regionali e bus, confermati i rimborsi per i residenti nei comuni "idrocarburi"

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