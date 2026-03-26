Lauda vs Hunt 50 anni dopo il GP che fece la storia rievocato da Beatrice e Giorgio Piola

A cinquant'anni di distanza dal Gran Premio del Giappone del 1976, si ripercorre uno degli eventi più celebri e discussi della storia della Formula 1. La gara, ricordata per la rivalità tra Niki Lauda e James Hunt, è stata rivisitata di recente da Beatrice e Giorgio Piola, che hanno analizzato dettagli e momenti salienti di quella giornata.

A 50 anni da uno dei Gran Premi più iconici e controversi della storia della Formula 1, torniamo al GP del Giappone 1976, teatro della leggendaria sfida tra Niki Lauda e James Hunt. In questa puntata di Motor News, Beatrice Frangione dialoga con Giorgio Piola, storico osservatore della F1, che visse in prima persona quei momenti indimenticabili. Un racconto affascinante e ricco di dettagli, arricchito da: Retroscena inediti dal paddock Testimonianze raccolte direttamente dai protagonisti L’analisi di una gara che ha cambiato la storia della Formula 1 Dal diluvio di Fuji alla decisione clamorosa di Lauda, fino al titolo conquistato da Hunt: una delle pagine più discusse e leggendarie di sempre. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Lauda vs Hunt, 50 anni dopo il GP che fece la storia, rievocato da Beatrice e Giorgio Piola Articoli correlati Giorgio Piola racconta il GP di Melbourne: il nuovo mondiale di F1 convince?Il primo appuntamento del mondiale di Formula 1 ha aperto una stagione che si preannuncia rivoluzionaria dal punto di vista tecnico. Leggi anche: Test Bahrain: il dettaglio scoperto a Sakhir da Giorgio Piola Lauda vs Hunt, 50 anni dopo il GP che fece la storia, rievocato da Beatrice e Giorgio Piola