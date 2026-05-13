Ravenna blackout in centro per lavori | stop agli ascensori

A Ravenna si sono verificati blackout nel centro storico a causa di lavori in corso, che hanno provocato la sospensione dell’energia elettrica in alcune vie. Durante queste operazioni, è stato vietato l’uso degli ascensori per motivi di sicurezza. Le strade interessate dal disservizio non sono state specificate, ma si tratta di zone centrali della città coinvolte dall’intervento. La situazione ha provocato disagi tra residenti e commercianti.

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? Punti chiave Quali vie del centro storico saranno colpite dal distacco elettrico?. Perché è vietato utilizzare gli ascensori durante i lavori?. Come influirà questo intervento sulla stabilità energetica del centro?. Dove si possono consultare le mappe precise delle zone interessate?.? In Breve Intervento programmato giovedì 14 maggio dalle ore 8:00 alle 15:30.. Zone colpite includono via Zirardini, via Matteotti, via Rasponi e via Muratori.. Disalimentazione coinvolgerà via Longhi, piazza XX Settembre e piazza Kennedy.. Divieto uso ascensori per rischio riallacci momentanei durante le prove tecniche.. Giovedì 14 maggio, dalle ore 8:00 alle 15:30, E-Distribuzione interromperà l’erogazione elettrica in diverse zone del centro storico di Ravenna per un importante rinnovo tecnologico della cabina elettrica locale.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Ravenna, blackout in centro per lavori: stop agli ascensori ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Rete elettrica, previsti lavori in centro storico: la mappa delle zone interessate: "Non usate gli ascensori"E-Distribuzione, la società del Gruppo Enel che gestisce la rete elettrica di media e bassa tensione, effettuerà giovedì un intervento di... Blackout digitale a Ravenna: servizi bloccati mercoledìMercoledì 11 marzo, a partire dalle ore 14, l’Unione della Romagna Faentina ha annunciato un’interruzione totale dei servizi digitali nella provincia...