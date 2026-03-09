Blackout digitale a Ravenna | servizi bloccati mercoledì

Mercoledì 11 marzo, a partire dalle 14, i servizi digitali dell’Unione della Romagna Faentina nella provincia di Ravenna sono stati interrotti completamente. L’interruzione ha riguardato tutte le piattaforme e i sistemi online gestiti dall’ente, lasciando senza accesso servizi e applicazioni per diverse ore. Nessuna spiegazione ufficiale è stata fornita riguardo alle cause del blackout.

Mercoledì 11 marzo, a partire dalle ore 14, l’Unione della Romagna Faentina ha annunciato un’interruzione totale dei servizi digitali nella provincia di Ravenna. Questa pausa operativa è necessaria per eseguire un intervento di manutenzione straordinaria sulla rete infrastrutturale. Durante il fermo programmato non sarà possibile accedere alle piattaforme dedicate ai cittadini né utilizzare i sistemi interni degli uffici. L’obiettivo dichiarato dell’operazione è garantire la sicurezza, l’affidabilità e il corretto funzionamento dell’intera infrastruttura di rete. I servizi saranno progressivamente ripristinati non appena i lavori di manutenzione saranno completati. 🔗 Leggi su Ameve.eu

