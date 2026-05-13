Ratzinger censurato fa discutere Mieli | I Papi vanno all’università a seconda del gradimento?

Un’intervista realizzata da Nico Spuntoni, vaticanista de il Giornale, a Angelo Bagnasco, presidente della Conferenza Episcopale, ha suscitato molte discussioni. La conversazione, che ha coinvolto temi riguardanti il ruolo dei papati e le università, è stata commentata anche da Paolo Mieli durante una trasmissione radiofonica. La discussione ha attirato l’attenzione su eventuali critiche o censurature legate alle posizioni espresse.

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L’intervista esclusiva di Nico Spuntoni, vaticanista de il Giornale, ad Angelo Bagnasco, capo della Conferenza Episcopale, ha fatto molto rumore al punto che Paolo Mieli l’ha commentata in diretta su Radio 24. L’intervista verteva sulla censura subita da Papa Ratzinger all’università La Sapienza di Roma dove, invece, domani mattina arriverà Papa Prevost. La censura a Benedetto XVI fece scalpore e tutt’oggi rappresenta una pagina nera, perché fu il premier Romano Prodi, come sottolinea Spuntoni, che “suggerì alla Santa Sede di rinunciare alla visita per il clima di protesta, addirittura proponendo di inventare un malanno”. “L'avere allora impedito a Benedetto XVI di inaugurare l'anno accademico alla Sapienza è stato qualcosa di molto triste che ha fatto il giro del mondo.🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Ratzinger censurato fa discutere. Mieli: "I Papi vanno all’università a seconda del gradimento?" ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Cacciari ed Esposito all’Università per discutere il “caos” del nostro tempoSarà Università degli Studi di Messina a ospitare uno degli appuntamenti culturali più attesi del mese di maggio. Di Staso: “Fa specie che un grande informatore come il nostro Sindaco abbia censurato questa notizia”MANFREDONIA - Le dichiarazioni del consigliere comunale di Noi Moderati a Manfredonia Vincenzo di Staso sull'istituzione del centro assistenza...