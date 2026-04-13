Di Staso | Fa specie che un grande informatore come il nostro Sindaco abbia censurato questa notizia

Il consigliere Vincenzo Di Staso, esponente di Noi Moderati, ha commentato la decisione del sindaco di censurare una notizia. La discussione si è concentrata su un tema relativo a un locale pubblico, con Di Staso che ha espresso sorpresa per il comportamento del primo cittadino. La questione ha suscitato reazioni tra i membri dell’opposizione, mentre il sindaco non ha rilasciato dichiarazioni ufficiali sulla questione.

MANFREDONIA - Le dichiarazioni del consigliere comunale di Noi Moderati a Manfredonia Vincenzo di Staso sull'istituzione del centro assistenza straordinaria per i richiedenti asilo: Proprio così, un Centro di Accoglienza Straordinaria per assistere ed ospitare soggetti richiedenti asilo provenienti dal CARA di Borgo Mezzanone. Il nostro sindaco ha minimizzato questa cosa, qualificandola forse come un CASino e, pertanto, di non far sapere niente a nessuno. Come otto od anche nove sono gli zeri che stanno dietro a certe opere di filantropia. Tengo a sottolineare che queste iniziative vengono gestite dalla prefettura perché attengono alla gestione della sicurezza e dell’ordine pubblico del territorio.🔗 Leggi su Ilsipontino.net © Ilsipontino.net - Di Staso: “Fa specie che un grande informatore come il nostro Sindaco abbia censurato questa notizia” Quello che gli uomini non dicono (specie quelli con un cosino che fa il solletico)Non so come vada dalle vostre parti, ma dalle mie ultimamente è tutt’un parlare delle misurazioni di quegli arnesi che i poveri uomini hanno nelle... Balzarini affossa David: «Credo che abbia finito il suo cammino in questa squadra. Può rimanere solo a queste condizioni» di Redazione JuventusNews24Gianni Balzarini ha usato parole dure verso Jonathan David.