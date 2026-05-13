Ecco le prime pagine dei principali quotidiani sportivi nazionali di oggi, mercoledì 13 maggio. La rassegna stampa si concentra sulle notizie riguardanti la squadra di calcio, con dettagli sulle ultime partite, risultati e eventuali indiscrezioni di mercato. Le testate riportano anche aggiornamenti su decisioni ufficiali e dichiarazioni ufficiali relative al club. La giornata si apre con approfondimenti su eventi e sviluppi recenti nel mondo del calcio.

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© Juventusnews24.com - Rassegna stampa Juve: prime pagine quotidiani sportivi – 13 maggio

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