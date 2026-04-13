Rassegna stampa Juve | prime pagine quotidiani sportivi – 13 aprile

In questa giornata di lunedì 13 aprile, i principali quotidiani sportivi nazionali hanno dedicato ampio spazio alla Juventus, pubblicando le prime pagine con articoli e fotografie che riguardano la squadra. La rassegna stampa di oggi si concentra sugli aspetti più recenti e sui temi di attualità legati alla squadra, offrendo un quadro completo delle copertine dei giornali sportivi nazionali.

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