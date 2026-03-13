Rassegna stampa Juve | prime pagine quotidiani sportivi – 13 marzo

Ecco le prime pagine dei principali quotidiani sportivi nazionali di oggi, venerdì 13 marzo. La rassegna stampa presenta le notizie più rilevanti sulla Juventus, con approfondimenti su eventi, risultati e dichiarazioni recenti. I quotidiani evidenziano anche aggiornamenti su partite, trasferimenti e altre tematiche legate alla squadra. La selezione delle notizie si concentra sui contenuti più letti e commentati della giornata.

Arthur Juve, il centrocampista esce allo scoperto: il brasiliano ha annunciato il suo futuro. Cosa ha detto Vlahovic, Milan ancora interessato? Quali sono i piani del club rossonero Kovacs Juve, è lui il nome nuovo per l’attacco bianconero. Concorrenza, caratteristiche e costo del cartellino: tutti i dettagli Esordio Oboavwoduo: primi minuti con la Next Gen, Brambilla gli concede il finale del match con la Vis Pesaro. Come è andata Juventus Next Gen Vis Pesaro, Stellone fa i complimenti a Brambilla: «La sua squadra gioca molto bene e ha calciatori forti» Roberto Trapani, chi è il dirigente a cui la Juventus potrebbe affidare il settore giovanile in caso di addio di Sbravati Juventus Under 15, Paesanti guida per la decima vittoria consecutiva: bianconeri all’inseguimento del Parma. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

La Juve torna a vincere e strapazza il Pisa allo Stadium. Il Corriere di Torino: Calato il pokerDopo una prima frazione chiusa sullo 0-0, la Juventus cambia marcia nella ripresa e travolge il Pisa con un netto 4-0 all’Allianz Stadium nel posticipo. tuttomercatoweb.com

La Juve nel futuro, 6 rinforzi più un portiere. Tuttosport: La lista di SpallettiIn occasione della prima pagina di oggi, Tuttosport sceglie il seguente come titolo principale: La lista di Spalletti. Kolo Muani per l'attacco,. tuttomercatoweb.com

