Rassegna stampa Juve | prime pagine quotidiani sportivi – 13 marzo

Da juventusnews24.com 13 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Ecco le prime pagine dei principali quotidiani sportivi nazionali di oggi, venerdì 13 marzo. La rassegna stampa presenta le notizie più rilevanti sulla Juventus, con approfondimenti su eventi, risultati e dichiarazioni recenti. I quotidiani evidenziano anche aggiornamenti su partite, trasferimenti e altre tematiche legate alla squadra. La selezione delle notizie si concentra sui contenuti più letti e commentati della giornata.

Arthur Juve, il centrocampista esce allo scoperto: il brasiliano ha annunciato il suo futuro. Cosa ha detto Vlahovic, Milan ancora interessato? Quali sono i piani del club rossonero Kovacs Juve, è lui il nome nuovo per l’attacco bianconero. Concorrenza, caratteristiche e costo del cartellino: tutti i dettagli Esordio Oboavwoduo: primi minuti con la Next Gen, Brambilla gli concede il finale del match con la Vis Pesaro. Come è andata Juventus Next Gen Vis Pesaro, Stellone fa i complimenti a Brambilla: «La sua squadra gioca molto bene e ha calciatori forti» Roberto Trapani, chi è il dirigente a cui la Juventus potrebbe affidare il settore giovanile in caso di addio di Sbravati Juventus Under 15, Paesanti guida per la decima vittoria consecutiva: bianconeri all’inseguimento del Parma. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

rassegna stampa juve primeLa Juve torna a vincere e strapazza il Pisa allo Stadium. Il Corriere di Torino: Calato il pokerDopo una prima frazione chiusa sullo 0-0, la Juventus cambia marcia nella ripresa e travolge il Pisa con un netto 4-0 all’Allianz Stadium nel posticipo. tuttomercatoweb.com

La Juve nel futuro, 6 rinforzi più un portiere. Tuttosport: La lista di SpallettiIn occasione della prima pagina di oggi, Tuttosport sceglie il seguente come titolo principale: La lista di Spalletti. Kolo Muani per l'attacco,. tuttomercatoweb.com

