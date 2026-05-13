Rassegna di teatro d' autore in scena lo spettacolo Se Possibile

Domenica 17 maggio si conclude la rassegna di teatro d’autore “Esistenze 2526”, organizzata dall’Osservatorio sulla ’ndrangheta di Croce Valanidi. L’ultimo spettacolo in programma è “Se Possibile”, interpretato dalla compagnia Ucrìu. La rassegna ha visto diverse rappresentazioni dedicate a temi di attualità e impegno civile, con il coinvolgimento di vari artisti e compagnie teatrali. L’evento si svolge nella località di Croce Valanidi, nel rispetto del programma stabilito.

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