Roma | furti rapine ed estorsioni in supermercati e gallerie commerciali 7 arresti

Sei ladri e rapinatori hanno messo a segno furti e estorsioni in supermercati e gallerie commerciali, usando la tecnica della distrazione tra le persone. La polizia ha arrestato sette sospetti che operavano tra le corsie e nelle vie più affollate della città, colpendo in modo rapido e mirato. Le indagini hanno portato alla cattura di alcuni di loro, mentre le forze dell’ordine continuano a monitorare la zona.

Ladri e rapinatori si muovevano tra le corsie dei supermercati e le gallerie commerciali, oppure battendo le strade affollate, puntando sulla tecnica della distrazione per colpire le vittime selezionate. Negli ultimi giorni, la polizia di Stato ha portato a termine altre sette operazioni di arresto, evidenziando il bilancio delle attività di contrasto ai reati predatori nella capitale, Roma. Il primo intervento delle Volanti è stato avviato a causa del rumore di un frullino elettrico, udito nei pressi di un garage. Un breve controllo nella zona è stato sufficiente per intervenire in flagranza di reato all’interno di un supermercato, dove era scattato l’allarme. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

A Napoli reati in calo del 4.55%: nel 2025 diminuiti omicidi, furti, rapine ed estorsioniNel corso dei primi 11 mesi del 2025, Napoli registra una diminuzione del 4,55% dei reati rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.

Livorno | Spaccio, rapine ed estorsioni: 9 arresti e 40 kg di droga sequestrati tra minacce ‘Ti sciogliamo nell’acido’ e intimidazioni con colpi di fucileUn’operazione antimafia a Livorno ha portato all’arresto di nove persone e al sequestro di 40 kg di droga, con un giro d’affari stimato di circa 400 mila euro.

