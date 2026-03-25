Presunti abusi edilizi al Fuori Orario quattro assoluzioni e una lieve condanna

Si conclude con una lieve condanna il procedimento giudiziario riguardante presunti abusi edilizi, ambientali e paesaggistici collegati alla costruzione del chiosco-bar “Fuori Orario” nella marina di Sant’Andrea, a Otranto. Quattro persone sono state assolte, mentre una ha ricevuto una condanna di minore entità. La vicenda riguarda le attività di realizzazione del locale lungo la costa.

Emessa la sentenza nel processo sul chiosco bar nella marina di Sant’Andrea, a Otranto. Sei mesi di arresto e 40mila euro al tecnico progettista e direttore dei lavori. Disposto il dissequestro della struttura OTRANTO - Si chiude con una lieve condanna la vicenda giudiziaria sui presunti abusi edilizi, ambientali e paesaggistici contestati in relazione alla realizzazione del chiosco-bar “Fuori Orario”, nella marina di Sant’Andrea, a Otranto. La sentenza è stata emessa oggi dalla presidente Bianca Maria Todaro nei confronti dei cinque imputati. Per tutti gli altri è arrivata invece l’assoluzione, sollecitata dalla stessa Procura, rappresentata dalla sostituta Maria Vallefuoco. 🔗 Leggi su Lecceprima.it © Lecceprima.it - Presunti abusi edilizi al “Fuori Orario”, quattro assoluzioni e una lieve condanna Articoli correlati Gianluca Vacchi e l’enorme villa in Sardegna: via al processo per i presunti abusi ediliziBologna, 3 febbraio 2026 – Gianluca Vacchi, alla fine, comparirà davanti a un giudice sardo per i lavori di ampliamento della sua villa di Pantogia,... Presunti abusi edilizi a Porto Cervo, l’influencer Gianluca Vacchi a giudizioL’influencer e imprenditore bolognese Gianluca Vacchi è stato rinviato a giudizio dal tribunale di Tempio Pausania per presunti abusi edilizi... Una selezione di notizie su Fuori Orario Gianluca Vacchi e l’enorme villa in Sardegna: via al processo per i presunti abusi ediliziBologna, 3 febbraio 2026 – Gianluca Vacchi, alla fine, comparirà davanti a un giudice sardo per i lavori di ampliamento della sua villa di Pantogia, a Porto Cervo. La villa è sotto sequestro da mesi. ilrestodelcarlino.it Gianluca Vacchi a processo per i presunti abusi edilizi nella villa di Porto Cervo da 15 milioni di euroGianluca Vacchi, imprenditore, dj e influencer bolognese, comparirà il 13 marzo prossimo davanti al giudice monocratico di Tempio Pausania, Marco Contu, per rispondere dei presunti abusi edilizi nella ... corrieredibologna.corriere.it